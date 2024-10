"Occhio al Napoli. Simone Inzaghi e Thiago Motta non devono far scappare la squadra partenopea. Capisco la prudenza di Antonio Conte. Capisco che non voglia accettare il ruolo di favorita per lo scudetto che Inter e Juve vogliono caricare sulle spalle della creatura di patron De Laurentiis. Ma oggi il Napoli ha tutto per vincere il titolo. Ha un allenatore (Conte) che quando può lavorare senza il disturbo delle Coppe è il numero uno in Italia e forse anche in Europa".