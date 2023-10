Calamai: “Scommesse? Punizione Fagioli molto tenera. Fatta su misura”

"L'argomento è molto complicato. Nell'ordine delle colpe i procuratori non vengono al primo posto. Prima c'è la famiglia, questi ragazzi che hanno perso il valore delle cose. Sono stato molto duro, ci sono delle storie che non lasciano adito a vie di fuga. Al momento i due giocatori che hanno ammesso le colpe sono in cura per ludopatia. Ma sono giocatori di cui si sentiva parlare in giro. I primi colpevoli sono loro. Nei vecchi gruppi credo ci fossero magari altri problemi, ma il gruppo aiutava a risolvere certe problematiche. Invece vedo ora un mondo di grande individualismo. I procuratori? Una volta lo prendevano dall'inizio alla fine, ora li cambiano spesso. Tutti hanno delle responsabilità ma i procuratori non sono davanti a tutti".