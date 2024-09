Nel corso del suo editoriale per TMW, Luca Calamai, giornalista, ha analizzato così l'inizio di stagione dell'Inter: "L’Inter travolge l’Atalanta, la Juve viene fermata in casa dalla Roma. Segnali importanti. Il copione di questo campionato non cambia. La squadra di Simone Inzaghi conferma nel primo scontro vero di avere qualcosa in più rispetto a tutte le avversarie. L’Inter era e resta la favorita per il titolo.