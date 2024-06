"E l’Italia? Spalletti aveva chiesto alla sua squadra di sporcarsi l’abito. Un messaggio che è caduto nel vuoto. Perdere con la Spagna ci può stare. Hanno sicuramente più qualità. Non giocarsela è sbagliato. E noi abbiamo scelto di stare ad aspettare la Spagna. Dieci giocatori dietro la linea della palla. Perché? Da un grande tecnico come Spalletti ci aspettiamo di più. Alzi la mano chi guardando la sfida non ha pensato che subire un gol era solo questione di tempo. Così non si cresce. Questa non è mai stata la filosofia di Spalletti. Speriamo che questo schiaffo ci serva di lezione. Dobbiamo ritrovare coraggio".