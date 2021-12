Calcagno: “Con il 98% dei vaccinati, l’Italia ha le percentuali più alte in Europa”

Tre settimane fa, dopo il direttivo, l'Aic ha inoltre inviato una lettera a tutti i suoi iscritti consigliando vivamente la terza dose

Percentuali di giocatori vaccinati da record, col 98%, e una lettera inviata dall'Assocalciatori a tutti gli associati tre settimane fa - prima del nuovo decreto - per consigliare vivamente la terza dose: è questa la fotografia dei campionati italiani di calcio, nei giorni in cui i nuovi provvedimenti anti-Covid del governo introducono l'obbligo di green pass rafforzato per l'ingresso di tutti gli sportivi e gli atleti negli spogliatoi e negli impianti sportivi.