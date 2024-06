"Riassumendo, l’Inter andrà avanti come ha fatto negli ultimi anni di Steven Zhang. Si spende quello che si mette in cassa con l’obiettivo di rimanere competitivi. Una scelta che ha portato l’Inter a migliorare i suoi conti. Non è una strada facile: per restare in alto slalomeggiando tra occasioni e parametri zero occorre grande competenza e tempismo perfetto. E il terzetto Marotta-Ausilio-Baccin ha dimostrato di sapere come si fa. Ma se Oaktree si fosse presentato armato solo di forbici, e non pure di un piano che ha come obiettivo di permettere all’Inter di continuare a fare l’Inter, tutto sarebbe stato più complicato. Per questo riconoscere a Lautaro un ingaggio che lo renderà il giocatore più pagato della serie A dopo Vlahovic e Osimhen (destinato però a lasciare Napoli) è un primo passo importante. E per nulla scontato"