"Ora non posso incontrarlo perché sono del Galatasaray e lui va al Fener", ha detto Wesley Sneijder in merito a Mourinho al Fenerbahce

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista della finale di Champions League, Wesley Sneijder ha parlato così della stagione dell'Inter:

"L'Inter ha fatto molto bene in questa stagione, ha vinto il campionato ma pensavo potessero fare di più in Champions. Ho sempre detto che potevano andare in finale, purtroppo hanno perso contro l'Atletico Madrid. Ma con la squadra che hanno, sono fortissimi, il prossimo anno può fare semifinale o finale".