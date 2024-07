Calcio, quote per il Pallone d’Oro: in lizza anche Lautaro. Ecco il favorito

Con la fine dell'Europeo e della Copa America si infiamma la lotta per il Pallone d'Oro 2024: anche Lautaro Martinez in lizza

Roma, 17 lug. (Adnkronos) - Con la fine dell'Europeo e della Copa America si infiamma la lotta per il Pallone d'Oro 2024. Il trofeo vinto dalla sua Argentina e il titolo di capocannoniere del torneo lanciano, in quota, il nome di Lautaro Martinez che scende a 15 sulla lavagna di Snai e a 21 su quella di Planetwin365.

Come riporta Agipronews, per il centravanti dell'Inter l'avversario più pericoloso è Vinicius del Real Madrid, a 2,10, trionfatore in Champions League e Liga, come il compagno di squadra Bellingham, offerto a 5,25. Ma l'altro nome caldo è Rodri, miglior giocatore dell'Europeo conquistato dalla sua Spagna, proposto a 2,50.