Calciomercato, ufficializzate le finestre della prossima stagione: tutte le date

Sono state rese note le date del calciomercato della stagione 2021/2022: ecco tutti i dettagli delle due finestre del prossimo anno

Il calciomercato estivo partirà ufficialmente giovedì 1 luglio. Sono state rese note le date della campagna trasferimenti estiva. In Italia, così come in Spagna, Francia e Germania, la finestra si chiuderà il 31 agosto. Più tempo a disposizione per i club in Inghilterra, dove sarà possibile comprare e vendere dal 19 giugno al 31 agosto.