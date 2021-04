Inter, ecco il centrocampista perfetto: “Conte ha fatto il nome a Suning. Marotta…”

Il centrocampista serbo della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, è il sogno per la mediana dell'Inter di Conte: ecco la situazione

7 gol e 10 assist in stagione. Sergej Milinkovic-Savic continua ad essere determinante in Italia e in Europa con la maglia della Lazio. Il gol di ieri allo scadere sul campo del Verona conferma l'importanza del centrocampista serbo per la formazione di Simone Inzaghi (ieri assente per la positività al Covid).