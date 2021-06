EDICOLA TS – Mercato Inter, via Lautaro Martinez? C’è Raspadori

La prima pagina del quotidiano sportivo Tuttosport, in edicola mercoledì 16 giugno: si parla anche di Inter e in particolare di Lautaro

La prima pagina di Tuttosport in edicola mercoledì 16 giugno. Si parla anche dell'Inter e in particolare dell'attacco nerazzurro. "Via Lautaro? C’è Raspadori”, si legge in taglio alto. Il baby attaccante classe 2000 del Sassuolo - ora impegnato in Nazionale agli Europei - piace ai nerazzurri in chiave mercato.