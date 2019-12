In UK rilanciano: “Inter di nuovo su Matic, è il prescelto dopo i ko di Sensi e Barella”

In Inghilterra si torna a parlare di un forte interesse dell‘Inter nei confronti di Nemanja Matic, centrocampista serbo di 31 anni in scadenza di contratto a giugno con il Manchester United.

Secondo quanto riportato dal Telegraph, infatti, il club inglese non avrebbe ancora esercitato l’opzione di prolungamento di un anno prevista nel contratto del giocatore che, dunque, con un minimo indennizzo potrebbe liberarsi anche a gennaio. Sarebbe lui, sempre secondo il Telegraph, il prescelto dall’Inter di Conte per rinforzare un centrocampo decimato dagli infortuni di pedine importanti come Sensi e Barella.

(Fonte: telegraph.co.uk)