Caldirola: “Emozione incredibile. Pareggio meritato. La gara con la Juve ci ha cambiati”

Al termine di Monza-Inter, Luca Caldirola ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore: "Se me l'avessero detto da piccolo non ci avrei mai creduto, è stata un'emozione incredibile. Pareggio meritato. La vittoria con la Juve ci ha cambiato la stagione, abbiamo più consapevolezza nei nostri mezzi, ce la giochiamo ogni partita a viso aperto. I punti che abbiamo in classifica sono più che meritati. Pablo Marì? Era contentissimo".