Calendario Inter, Conte furioso. Ne ‘fanno le spese’ i giocatori: “Antonio ad Appiano sta…”

Il calendario alla ripresa della stagione metterà subito l’Inter di fronte a tre parte decisive in pochi giorni, tra Coppa Italia e campionato. Ecco perché non c’è tempo da perdere, ecco perché serve subito ritrovare la miglior condizione. Per questo motivo, Antonio Conte, deluso come tutta la dirigenza per le decisioni dei vertici del calcio, sta torchiando i suoi giocatori con sedute di allenamento sempre più intense:

“Antonio Conte accelera. Il tecnico, non felicissimo come tutto il club delle decisioni della Lega sul calendario di campionato e Coppa Italia, sta aumentando i giri nelle sedute di allenamento (…). Non si potrà iniziare col piede sbagliato e per questo Conte, che ieri ha suddiviso la squadra in due gruppi, sta gradualmente alzando l’intensità delle sedute, sia a livello atletico, ma pure tattico“, scrive Tuttosport.

(Fonte: Tuttosport)