Inter, Conte accelera: ripetuta la preparazione estiva e ripasso del 3-5-2 con sedute video

Il ‘nuovo’ metodo Conte. Lo stop per il Coronavirus ha cambiato le abitudini dell’allenatore dell’Inter – come spiega La Gazzetta dello Sport –, che spera in una (ri)partenza spedita. Un marchio di fabbrica del tecnico leccese: “Ad Appiano la palestra è stata di fatto trasferita all’aperto, il carico di forza si fa sul campo e non al chiuso. Ma, soprattutto, in questo periodo Conte sta alternando sedute di gruppo a 2-3 giorni consecutivi di lavoro diviso in due gruppi. È la modalità scelta per la parte tattica: Conte sta facendo molto uso dei video, in questo periodo, per rivisitare dei concetti di gioco lasciati in sospeso prima del lockdown. Nel giorno delle sedute video la squadra si allena poi in un unico gruppo, così da mettere in pratica la ‘teoria’ televisiva. Nei giorni successivi, come ieri, squadra divisa in due“.

L’Inter è tornata subito a lavorare a ritmi altissimi: “Conte ha spinto molto sull’acceleratore, in questo periodo. La squadra ha di fatto vista ripetuta una preparazione estiva: molto simile il tipo di lavoro svolto fin qui. Ora si passa alla fase tattica. E la base di partenza resterà il 3-5-2. A maggior ragione se le prime partite saranno subito decisive, come in questo caso“.