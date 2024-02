IL REGOLAMENTO

Le dieci squadre si porteranno dietro dalla prima fase i punti in classifica, così come la differenza reti e gli scontri diretti. In caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre al termine delle due poule, conteranno i punti ottenuti e la differenza reti nei quattro scontri diretti, due della prima fase e due della seconda. Le prime tre classificate al termine della poule Scudetto si garantiranno l'accesso alla UEFA Women's Champions League 2024/2025 (per l'Italia c'è un posto in più rispetto alla passata stagione), mentre l'ultima della poule Salvezza retrocederà direttamente in Serie B, con la penultima che disputerà lo spareggio promozione-retrocessione con la seconda del campionato di B.