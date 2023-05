Calhanoglu a Inter TV: “So che i nostri tifosi pensano sempre alla Champions ma noi…”

Trasferta delicata per l'Inter a Verona. I nerazzurri lavorano per raggiungere la giusta continuità anche in campionato e giocando così spesso e su così tanti fronti non è facile. Hakan Calhanoglu ha analizzato la sfida in programma stasera ai microfoni di Inter TV: "Essere continui è sempre importante per noi. Abbiamo lavorato molto bene, abbiamo trovato i risultati che volevamo. La squadra sta giocando molto bene e siamo concentrati. Sappiamo che sarà una partita tosta, stasera. Come sempre. Noi siamo l'Inter e dobbiamo vincere".