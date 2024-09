Calhanoglu e Bastoni hanno lasciato anzitempo la partita con l'Atalanta per degli affaticamenti. Ma non c'è nessun problema

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, però, entrambi raggiungeranno domani i ritiri di Italia e Turchia per rispondere alle convocazioni di Spalletti e Montella visto che gli affaticamenti non preoccupano e non hanno richiesto esami aggiuntivi. "E allora è probabile che a Spalletti e Montella venga chiesto di maneggiare con cura i due nerazzurri, magari con una gestione ragionata del minutaggio anche in base al fatto che Italia e Turchia in Nations giocheranno due partite tra il 6 e il 9 settembre (contro Francia e Israele gli azzurri, contro Galles e Islanda i turchi)", spiega la Rosea.