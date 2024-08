Nel secondo tempo il tecnico è stato costretto a sostituire i due giocatori per un affaticamento muscolare

Difficile trovare una nota negativa dopo una prestazione così gagliarda da parte dell'Inter contro l'Atalanta. Ma guardando agli impegni dopo la sosta, Inzaghi vorrebbe avere tutta la rosa a disposizione ed essere libero di scegliere la formazione migliore. Per questo c'è dell'amaro in bocca per gli affaticamenti di Bastoni e Calhanoglu.