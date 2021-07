Calhanoglu fa bella l’Inter: subito inserito, Inzaghi ha il suo Luis Alberto

Il turco, arrivato a parametro zero dal Milan, sembra trovarsi perfettamente a propio agio nella sua nuova squadra

Un impatto così immediato, forse, non se lo aspettava nessuno: Hakan Calhanoglu, arrivato all'Inter a parametro zero dal Milan, si è inserito perfettamente nei meccanismi di gioco della sua nuova squadra, e i primi test amichevoli hanno fornito parecchi segnali positivi. E oggi, come scrive il Corriere dello Sport, sembra dare pienamente ragione alla dirigenza nerazzurra e a Simone Inzaghi, che lo hanno scelto per tappare il buco lasciato da Eriksen: "A sorprendere di Hakan Calhanoglu è però la rapidità con cui si è trovato a suo agio sull'altra sponda del Naviglio. Niente cambio di maglia traumatico, nessun periodo necessario per ambientarsi: nel calcio di Inzaghi sembra nato e cresciuto e il Crotone se n'è accordo nella amichevole persa 6-0 mercoledì alla Pinetina. Tre assist e un gol per il turco che aveva già aperto le marcature contro la Pro Vercelli.