Sky – Inter-Calhanoglu: inserimento perfetto. Ha dato la sua risposta ad Inzaghi

Il neo centrocampista nerazzurro è stato acquistato per sostituire Eriksen e nelle prime uscite sta dimostrando di volersi ritagliare uno spazio importante

Inter-Crotone ha messo in mostra i progressi fatti dall'Inter e da Calhanoglu. Lui, chiamato ad inserirsi nel centrocampo nerazzurro per sostituire Eriksen, farà da collante tra attacco e difesa. Ha capacità balistiche sotto porta, ha trovato anche il gol nell'amichevole con i calabresi. Per ora un inserimento perfetto ed era quello di cui l'Inter aveva bisogno vista l'immediatezza con la quale è stata portata avanti l'operazione. Inzaghi sta cercando di sfruttare al massimo le sue caratteristiche. A Skysport aggiungono: "Il calciatore si è adattato al ruolo, in questo sistema di gioco che ricalca quello di Conte, serviva si adattasse al ruolo di interno di centrocampo. E deve conservare la capacità di arrivare al tiro. Ma i buoni segnali si vedono".