Le voci su un flirt con il Bayern Monaco lo hanno evidentemente disturbato in un momento in cui si sta giocando, con la Turchia, la qualificazione agli ottavi dell'Europeo. Così Hakan Calhanoglu ha scritto un post su Instagram per spiegare che è felice all'Inter e vede ancora un futuro in nerazzurro. Evidentemente erano attenti all'evolversi della situazione anche i suoi compagni.