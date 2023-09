Calhanoglu-Reijnders, che battaglia in mediana. Il turco recupera e costruisce per l’Inter

"L’interista sembra progettato per disinnescarlo: in questo avvio di campionato, Calhanoglu ha arpionato 26 palloni, meglio di lui in Serie A hanno fatto solo Dossena e Sulemana del Cagliari (30 recuperi ciascuno). Il bello del turco è che quei palloni riconquistati li ripulisce e li rigenera in idee per i compagni come pochi altri colleghi di reparto sanno fare in Italia: se Calha si confermerà a questi livelli anche negli incroci con Reijnders, Lautaro e Thuram potrebbero trascorrere un pomeriggio di festa. E ribadire la legge degli ultimi derby", aggiunge Gazzetta.