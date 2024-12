Partita diversa quella dell’Inter con il Como. Non solo per Bastoni che ha dovuto ricoprire il ruolo di centrale della difesa a 3, ma anche per Calhanoglu. Il turco è stato impiegato, ovviamente, in regia da Inzaghi ma ha dovuto fare una partita differente. Il Como lo ha schermato, è andata a prendere alta l’Inter e ha chiuso la zona centrali ai nerazzurri costringendo così l’Inter a girare palla e ad andare spesso sulle corsie laterali disperdendo tempo ed energia. Ne ha fatto le spese Calhanoglu, meno nel vivo del gioco e meno presente nella costruzione del gioco.