Inter, Calhanoglu: “Continuiamo a spingere tutti insieme”

Il calciatore nerazzurro, dopo la partita contro il Como vinta due a zero, ha sintetizzato con un motto, pubblicato sui social, il suo pensiero: "Continuiamo a spingere. Insieme", ha scritto. Il centrocampista turco, come del resto tutta l'Inter, è consapevole di quanto questo campionato sia complicato. Per la presenza di più rivali, per il calendario troppo fitto e per tutte le complicazioni che esistono per chi ha già vinto, vuole riconfermarsi e provare ad alzare ancora l'asticella.