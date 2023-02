Calhanoglu ha fatto dimenticare Eriksen: con l’Inter è amore, rinnovo in arrivo

Il centrocampista turco ha conquistato tutto l'ambiente nerazzurro, diventando da subito un elemento indispensabile

Fabio Alampi

Arrivato all'Inter in fretta e furia per sostituire Eriksen, impossibilitato a giocare in Italia dopo il problema cardiaco accusato durante l'Europeo, Calhanoglu ha sconfitto la diffidenza iniziale e conquistato l'ambiente nerazzurro a suon di prestazioni convincenti. Qualità tecniche già note, ma anche una duttilità e uno spirito guerriero che hanno sorpreso positivamente. Oltre a un sentimento di rivalsa nei confronti del Milan che lo fa entrare sempre più nel cuore del popolo interista.

Un amore reciproco che, come scrive il Corriere dello Sport, sfocerà presto nel rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2026: "A distanza di più o meno 20 mesi, non solo il ricordo del danese è stato accantonato, ma Calhanoglu è diventato una sorta di simbolo dell'Inter. Sia per le sue prestazioni e la sua continuità, ma anche perché per il Milan è diventato il nemico numero uno. In pochi potevano aspettarsi una crescita del genere. Ma il centrocampista turco si sta meritando tutto. Già nella scorsa stagione aveva dimostrato quanto potesse essere importante, se non decisivo, dentro l'impianto di gioco di Inzaghi. Quando si è fatto male Brozovic, ed è toccato a lui diventare il fulcro del gioco, però, è stato capace di indossare i panni del trascinatore. La scintilla è stato il gol-vittoria con il Barcellona, poi è stato solo un crescendo".

"Questo Calhanoglu è ormai indispensabile per l'Inter. Ancora più di Brozovic, che, come già emerso, potrebbe essere sacrificato a fine stagione. E al Milan, seppure nessuno lo ammetterà, viene certamente rimpianto. Ma il numero 20 nerazzurro considera ormai archiviata quella parentesi della sua carriera, anche se battere il Diavolo continuerà a dargli un piacere supplementare. Ora, per lui, c'è solo l'Inter. E l'amore è assolutamente corrisposto. Tanto che il rinnovo del suo contratto è davvero vicinissimo. Mancano soltanto alcuni dettagli e poi arriveranno le firme: possibile che la fumata bianca arrivi anche prima del ritorno con il Porto, oppure subito dopo. L'attuale contratto di Calhanoglu era in scadenza nel 2024. Adesso verrà allungato fino al 2026, con un adeguamento dell'ingaggio fino a 6 milioni, con qualche bonus supplementare".