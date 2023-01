Inter, preoccupano le condizioni di Calhanoglu. “Oggi esami, ma rischia di…”

"Per il centrocampista sardo, alle prese con un affaticamento all’adduttore, trapela un certo ottimismo. Mentre è alta la preoccupazione per il turco, sofferente all’ileopsoas, che rischia seriamente di saltare anche la Supercoppa contro il Milan. Ed è chiaro che per Inzaghi sarebbe un problema pesante, tenuto conto che Brozovic si sta ancora allenando a parte per la piccola distrazione muscolare al soleo sinistro, accusata la scorsa settimana. La speranza è che entro un paio di giorni riesca a tornare in gruppo, così da giocare almeno uno spezzone del match con il Verona, mettendosi nelle condizioni di essere in campo a Riyad, il 18 gennaio", spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport.