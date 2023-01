Sky – Inter, Barella e Calhanoglu out col Parma e in forse per il Verona

Domani in casa Inter sono previsti gli accertamenti strumentali per Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella: le novità per Sky Sport

Alessandro Cosattini

Domani in casa Inter sono previsti gli accertamenti strumentali per Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. Entrambi sono stati costretti al cambio a Monza per i rispettivi problemi fisici.

Come riportato da Sky Sport, entrambi salteranno la gara di Coppa Italia contro il Parma di domani e sono in forse per il Verona. Dopo i controlli ci sarà maggior chiarezza sulle condizioni dei due centrocampisti dell'Inter.