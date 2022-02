Calhanoglu-Inter, tre numeri: presenze in CL, rendimento e un 1+1

Il giocatore turco è il protagonista del matchday programme per la gara con il Liverpool e il club ha messo in evidenza alcune curiosità

Tre numeri per raccontare Calhanoglue la sua esperienza nerazzurra. L'Inter li ha messi in evidenza nel matchday programme a partire dal numero 24. Sono le sue presenze in Champions League: 20 collezionate con la maglia del Bayer Leverkusen, 4 con quella interista. Nella massima competizione europea ha segnato cinque gol e fornito 10 assist. 28 sono invece le presenze collezionate in questa stagione con la maglia interista in tutte le competizioni giocate: ha segnato sei reti, gli ultimi due al Cagliari e alla Roma.