Calhanoglu: “L’Inter è grande club, ci metto il cuore. Liverpool? Vincere è un sogno”

Le parole del giocatore nerazzurro rilasciate al Match Day dedicato alla sfida contro gli uomini di Klopp

Ha parlato nella conferenza stampa che precede la gara con il Liverpool e ha rilasciato un'intervista anche al MatchDay Programme. Hakan Calhanoglu ha detto: «L'Inter per me è un grande Club, da quando sono arrivato ho messo il cuore in campo dando il massimo per dare una mano alla squadra. Essere in competizione su tutti i fronti deve essere il nostro obiettivo sempre, sappiamo di essere una squadra di qualità con grandi giocatori».