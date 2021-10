Gazzetta – Calhanoglu spento, in casa Inter si pongono due interrogativi con preoccupazione

Hakan Calhanoglu è una delle note stonate di quest'ultimo periodo, in casa Inter. Il centrocampista turco si è progressivamente spento

Hakan Calhanoglu è una delle note stonate di quest'ultimo periodo, in casa Inter . Il centrocampista turco, arrivato in estate a parametro zero dal Milan, dopo un inizio scoppiettante si è progressivamente spento. E, secondo la Gazzetta dello Sport, l'ambiente nerazzurro si starebbe iniziando a porre alcuni interrogativi:

"Che giocatore è Hakan Calhanoglu e cosa può dare a quest’Inter che sta plasmando Inzaghi? Sono due quesiti che in casa Inter ci si inizia a porre con insistenza, non senza una certa preoccupazione. Gli sbalzi di rendimento del turco sono così evidenti e frequenti da non poter passare inosservati e le scelte di Inzaghi in questo primo scorcio di stagione lo confermano. Il colpo ad effetto del mercato estivo nerazzurro, al centro di un cambio di “sponda” quanto mai controverso, ha finora alternato lampi di genio (pochi) e lunghe pause".