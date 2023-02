Calhanoglu: “Vincere contro una squadra così non è facile, ma non è ancora finita”

Hakan Calhanoglu, man of the match della sfida di San Siro, ha espresso la sua soddisfazione per il successo nerazzurro

Marco Macca

Intervistato dai canali ufficiali UEFA dopo la vittoria dell'Inter contro il Porto, Hakan Calhanoglu, man of the match della sfida di San Siro, ha espresso la sua soddisfazione per il successo nerazzurro:

"Vincere contro una squadra del genere non è facile ma grazie a Romelu e ai miei compagni ce l'abbiamo fatta. Non è ancora finita: in Portogallo ci aspetta una partita molto difficile e faremo di tutto vincere anche lì".

(Fonte: UEFA)