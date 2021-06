Inter, per Calhanoglu tre settimane di vacanza e poi raduno: ecco il numero di maglia

Hakan Calhanoglu è stato presentato dall'Inter nella giornata di ieri: il trequartista turco, però, sarà a disposizione di Inzaghi dal 12 luglio

Hakan Calhanoglu è stato presentato dall'Inter nella giornata di ieri: il trequartista turco, però, sarà a disposizione di Inzaghi dal 12 luglio, in quanto da oggi sarà in vacanza per tre settimane. Dopo aver parlato con Simone Inzaghi, l'ex Leverkusen si è convinto della bontà della scelta nerazzurra e ora spetta al tecnico trasformarlo in un nuovo Luis Alberto. Secondo La Gazzetta dello Sport, Calhanoglu sceglierà la maglia numero 11, tenendo conto che la 10 è di Lautaro e che proprio la 11 sarà libera dopo il 30 giugno, in quanto Kolarov lascerà Appiano Gentile.