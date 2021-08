Inter, che partenza per Calhanoglu. Assist e gol al debutto, nessuno come lui dal 2006

Il turco, arrivato in estate dal Milan, è partito alla grande fornendo all'esordio un gol e un assist in pochi minuti

Avvio straordinario per Calhanoglu all'Inter. Il turco, arrivato in estate al Milan, ha fatto il debutto questa sera con il Genoa a San Siro e ha esordito ufficialmente con la maglia nerazzurra. Un esordio promettente, visto che in pochi minuti ha fornito un assist e realizzato un gol.