"Una pianificazione sarà altrettanto fondamentale al suo ritorno ad Appiano, in modo da gestire le forze per il prossimo ciclo di ferro alla luce dei big match all'orizzonte in campionato contro Roma e Juve. L'occasione giusta per tirare il fiato potrebbe essere la trasferta in Svizzera contro lo Young Boys, lasciando la maglia da titolare in Champions al suo alter ego Asllani. [...] L'obiettivo di Inzaghi è quello di dosare il più possibile le preziose forze di Calhanoglu, che fin qui è sempre partito titolare (venendo poi sostituito diverse volte nel secondo tempo) a parte la trasferta di Monza".