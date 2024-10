Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'allenatore turco ha parlato della lotta scudetto e non solo

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fatih Terim ha parlato anche della lotta scudetto. "Alla fine si sa quali possono essere le squadre che ambiscono alla corona. L’Inter, la Juventus, il Napoli che è senza coppe e al momento è in testa. E il Milan, naturalmente".

Fonseca è da scudetto?

«A me piace molto, sia come allenatore che come persona. Si vede che vuole sempre giocare un calcio moderno, offensivo, anche gradevole da ammirare. E poi è educato nei modi e nelle parole».