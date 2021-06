De Grandis: “Calhanoglu, qualità e soluzioni importanti. Con Eriksen in comune…”

Il giornalista ha parlato del giocatore che firma con l'Inter un triennale e arriva per rinforzare il centrocampo

«Non è ne Eriksen , né Luis Alberto. Ma è uno che può giocare da trequartista, seconda punta, mezzala e sulla fascia. Ha qualità e dà soluzioni sulle punizioni. In questo ha una caratteristica comune con Eriksen. Ed è bravo su tutti i calci piazzati». Stefano De Grandis, a Skysport, ha parlato dell'ultimo acquisto nerazzurro, Calhanoglu .

Ha anche aggiunto qualcosa sul tipo di acquisto che il club nerazzurro ha fatto aggiudicandosi la sua firma: «Siccome l'Inter paga l'ingaggio e non il cartellino, anche se per tre anni, è un impegno che può prendersi mentre non può pagare il cartellino ad un altro club».