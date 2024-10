Calhanoglu: “Il rigore annullato? Sono scivolato. Di solito quando tiro…”

Calha non aver paura di tirare un calcio di rigore. E in effetti dopo un primo errore dal dischetto, un doppio tocco che ha fatto si che il VAR gli annullasse la rete su rigore, Hakan Calhanoglu dieci minuti dopo si è ripreso la palla e ha tirato il secondo. Ha segnato così il due a uno contro l'Islanda che è valso la vittoria della sua Turchia. Il calciatore nerazzurro ha parlato alla fine della partita: «Abbiamo giocato davvero bene oggi. Abbiamo cercato di non far giocare l'avversario per 90 minuti. La mia mente è ancora sul rigore, mi dispiace perché sono scivolato. Non voglio parlare molto di questo, non avrei dovuto sbagliare e per questo ho battuto il secondo rigore», ha detto.