Preziosa vittoria della Francia in casa del Belgio per 2-1. La squadra di Deschamps vince grazie alla doppietta di Kolo Muani. Marcus Thuram entra solamente nel recupero per la gioia dell'Inter e di Simone Inzaghi.

La Turchia vince in Islanda 4-2, in gol Calhanoglu che prima sbaglia un rigore, poi si ripresenta dal dischetto e batte Valdimarsson. Sconfitta per l'Olanda di Dumfries e De Vrij battuta 1-0 dalla Germania grazie al gol di Leweling. I due nerazzurri in campo per tutti i 90 minuti.