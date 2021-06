Sky – Calhanoglu primo colpo per Inzaghi. Ecco quando è nata la trattativa con l’Inter

Il centrocampista turco firmerà per l'Inter un contratto da tre anni, ha scelto i nerazzurri e rifiutato l'offerta del Milan

Il Milan ha avuto una strategia chiara: ha fatto l'offerta e non ha fatto un passo in più. Blitz Inter per andare a prendere Calhanoglu che mette a segno il primo colpo per Simone Inzaghi. Più o meno la cifra lorda è la stessa che l'Inter paga per Eriksen.