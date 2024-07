La Stampa – Inter, calo post scudetto? Inzaghi ha la soluzione

A maggior ragione dopo aver confermato gli elementi più importanti della rosa, rafforzata dagli arrivi di Zielinski e Taremi, mentre nel resto della Serie A è andato in scena un cambiamento quasi totale con 13 nuovi allenatori su 20. Simone Inzaghi ne è consapevole e ha già trovato il grimaldello per allontanare possibili rilassamenti dei suoi giocatori: «Sarà difficile ripetere la scorsa stagione, non ripartiamo con quei punti di distacco. Tutte vogliono vincere, qualcuno si dichiarerà e qualcuno no. Ricordiamoci che Milan e Napoli, dopo lo scudetto, non sono arrivate in zona Champions. Hanno avuto grandi difficoltà. Lo ricorderò ai ragazzi appena arrivano», dice Inzaghi (il Milan senza la penalizzazione della Juventus non si sarebbe qualificato) alla vigilia del raduno in programma oggi alla Pinetina con molte assenze tra protagonisti di Europei e Coppa America". Apre così l'articolo de La Stampa in merito alle parole di Simone Inzaghi nel giorno di presentazione della nuova stagione.