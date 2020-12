Intervenuto ai microfoni di TMW, Alessandro Calori, ex calciatore e oggi allenatore, ha parlato così del forte interesse dell’Inter nei confronti di Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese: “L’Udinese solitamente non vende i suoi giocatori a gennaio. De Paul può diventare un grande play, detta i tempi della squadra. È un play moderno, potrebbe giocare in qualsiasi squadra di livello”.