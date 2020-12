Inter, l’eliminazione cambia i piani di Marotta: “C’era il colpo, ora dovrà rinunciarci”

La deludente eliminazione dalla Champions League non ha solo un grosso impatto sull’immagine, ma anche e soprattutto a livello finanziario. Il passaggio del turno avrebbe infatti portato nelle casse dell’Inter quella quindicina di milioni necessaria per il colpo sul mercato.

E invece, come riporta Calciomercato.com, non se ne farà nulla: “L’eventuale profitto di una qualificazione avrebbe indotto Marotta ad aprire le trattative con l’Udinese per Rodrigo De Paul, centrocampista argentino che Antonio Conte reputa funzionale alla propria idea di gioco.

Prezzo del cartellino, 30 milioni di euro circa, 15 dei quali, sarebbero dovuti appunto arrivare dal cammino europeo, che invece si è bruscamente interrotto contro un modesto Shakhtar. Niente De Paul, dunque, l’Inter dovrà rinunciarci”, si legge.