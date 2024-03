Calori: “L’Inter ha più qualità di Juventus e Milan. Negli ultimi 3 anni…”

Presente al "Galà dello Sport" di Castiglion Fiorentino, dove ha presentato il suo libro scritto con Aldo Dolcetti "L'arte del calcio", Alessandro Calori ha parlato ai nostri taccuini di quanto è cambiato il calcio: "E' diverso. Non mi vorrei mai a trovare a dire 'quando giocavo io...' però è diverso negli interpreti. Ai miei tempi, contro chiunque giocavi incontravi campioni straordinari come Van Basten, Maradona, Careca, Batistuta o Ronaldo. Tanti personaggi che adesso mancano perché manca la personalità e l'umiltà".

"L'Inter ha qualcosa in più nella rosa, nello sviluppo della sua crescita. Sono tre anni che ha aggiunto sempre qualcosa ma ha un gruppo di giocatori che sta avendo un'identità precisa. E' una squadra che gioca bene con giocatori tutti di pari livello. La Juventus per esempio è una squadra che non ha la potenzialità che ha l'Inter. Nemmeno il Milan".