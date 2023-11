Calvarese: “Gol Scamacca? Troppo lieve il contatto Lookman-Dimarco”

Calvarese si mostra d'accordo con Sozza anche sull'episodio più controverso del match: "Proteste Inter sul gol di Scamacca, ma il contatto Lookman-Dimarco sembra troppo lieve per fischiare fallo in attacco, soprattutto per la soglia (alta) adottata in tutto il match. Toloi viene espulso per doppia ammonizione. Il primo arriva per proteste: l’atalantino vorrebbe il corner e sembra aver ragione. Sul secondo giallo nessun dubbio. In una partita davvero difficile e sempre in bilico, Sozza, nonostante il nervosismo, riesce a tenere tutto sotto controllo.