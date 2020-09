Sarà Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo l’arbitro designato dall’AIA per Inter-Fiorentina, match valido per la seconda giornata di Serie A 2020-2021, in programma sabato alle 20.45 a San Siro. Calvarese sarà coadiuvato dagli assistenti Fiorito e Liberti mentre il quarto uomo è Maresca. Al VAR c’è Giacomelli, con l’AVAR che è Preti.

