-2 all'attesissima Inter -Juventus, una sfida che vale un pezzo di scudetto per entrambe. Intervistato da FanPage, Giampaolo Calvarese , ex direttore di gara di Serie A, racconta come un arbitro prepara una partita così importante. "Di certo Inter-Juventus non si prepara in una settimana. È una partita di grande tensione e l'arbitro di turno ha il compito di equilibrarla e portarla alla normalità".

"Una partita come Inter-Juventus non si prepara in una settimana, bensì in anni e anni di lavoro a 360 gradi: lavoro tecnico, fisico e soprattutto mentale. Non è vero infatti che tutte le partite sono uguali: ci sono gare e gare, e il derby d'Italia comporta una grande pressione. Sfatiamo un mito: non è l'arbitro a decidere il tipo di direzione, ma sono i calciatori e gli allenatori. Per esempio, una partita in cui le due squadre giocano per il pareggio non è uguale a una in cui una delle due deve per forza vincere. Di certo quando una gara va fuori equilibrio per un episodio, per un cambio di risultato o per una decisione arbitrale, lo scenario cambia. In considerazione di tutto ciò, l'arbitro deve garantire precisione tecnica ed equilibrio".