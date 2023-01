Calvarese: “Sacchi? Errore che può capitare. Il VAR gli ha chiesto se…”

"Fischiare precipitosamente prima di un gol è capitato a tutti gli arbitri, anche a Gianluca Rocchi a Genova qualche anno fa. L'unica maniera per non mettere in fuorigioco la tecnologia è ritardare il fischio, così da consentire al VAR di poter intervenire. Mazzoleni infatti non è intervenuto in merito al contatto tra Pablo Marì e Gagliardini, è riuscito a chiedere solo a Sacchi se avesse fischiato o meno prima che la palla finisse in rete. Un arbitro ha bisogno del proprio istinto ma la concentrazione in una gara di Serie A, specialmente nel finale, deve essere altissima in maniera tale da poter ritardare il fischio, consentire al VAR di intervenire qualora ci fosse un errore"