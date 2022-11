Milan-Fiorentina, Calvarese: “Chiaro fallo di Rebic su Terracciano, gol da annullare”

Al termine di Milan-Fiorentina, Gianpaolo Calvarese commenta il discusso gol della squadra di Pioli che è valso la vittoria. Per l'ex arbitro c'è fallo di Rebic su Terracciano, quindi il gol era da annullare: "La domanda fondamentale a cui rispondere, in un caso come questo, è: il portiere, senza l'intervento di Rebic, sarebbe riuscito a intercettare il cross? In questo caso sembra di sì, il che avrebbe dovuto portare Sozza a rivedere l'episodio al monitor e a fischiare il fallo in favore della Fiorentina, annullando chiaramente il gol del 2-1".