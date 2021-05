Zazzaroni: “Juve-Inter, Irrati e Calvarese hanno toppato clamorosamente”

Durante la trasmissione Tiki Taka, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato degli episodi discussi durante Juve-Inter

"Si deve andare avanti così. Il Var ha corretto gli errori dell'arbitro. A parte l'ultimo caso in cui doveva intervenire perché non era rigore, per il resto ha corretto l'arbitro. Il 2-2 che l'arbitro non aveva segnato è stato assegnato col Var. Irrati migliore Varista che abbiamo in Italia, Calvarese recuperato da Rizzoli perché stava facendo molto bene. Hanno toppato clamorosamente".